Betrügerische Kinder sammeln Geld im Namen des FC Köniz

«Guten Tag, wir spielen Fussball bei den Junioren des FC Köniz und sammeln im Rahmen einer Spendenaktion Geld für unseren Verein. Möchten Sie uns unterstützen?»

Mit diesem Anliegen haben Kinder in den letzten Wochen in Köniz und umliegenden Gemeinden an Haustüren geklingelt. Der Haken: Es gibt gar keine entsprechende Spendensammlung des FC Köniz. Es ging beim Verein auch kein Spendengeld ein, das über Anfragen an der Haustür eingegangen wäre.