Bewaffneter Überfall auf Tankstellenshop

Um etwa 22 Uhr am Donnerstag hat ein vermummter Mann den Shop der Avia-Tankstelle am Breitenacker in Kehrsatz betreten, den Angestellten mit einer Pistole bedroht und Geld gefordert. Anschliessend flüchtete er mit Beute in Richtung Belp.

Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, konnte der Täter trotz umgehender Suche durch mehrere Patrouillen nicht angehalten werden. Entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen.