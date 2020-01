Gleich an der ersten Sitzung des neu zusammengesetzten Gemeinderates von Bremgarten erhielt dieser eine unerfreuliche Nachricht. Ulrich Stähli (SVP) kann seine zweite Legislatur nicht antreten. Der eben erst im Amt bestätigte Bremgartner Gemeinderat Ulrich Stähli demissioniert aus gesundheitlichen Gründen. Er stellt sein Amt per sofort zur Verfügung, wie Bremgartens Gemeinderat am Mittwoch mitteilte.