Bundesgericht bestätigt: Wahlen sind gültig

Anfang September 2019 wählten die Wichtracher Stimmberechtigten eine neue Gemeinderegierung. Und die Wahl, sie hatte ein juristisches Nachspiel. Ausgelöst hatte es ein Mann, der sich am 26.Juli in Wichtrach als Neuzuzüger angemeldet und gleichzeitig für den Gemeinderat sowie das Präsidium kandidiert hatte. Nur gilt im Kanton Bern eine dreimonatige Karenzfrist – so lange müssen sich Zuzüger gedulden, bis sie auf kommunaler Ebene wählbar sind. Der Mann wurde also nicht zu den Wahlen zugelassen.