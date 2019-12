Das Ende einer uralten Geschichte

In jedem Konflikt gibt es mindestens zwei Perspektiven. Betrifft dieser eine neue Überbauung in einem kleinen Dorf, prallen nicht Perspektiven, sondern Welten aufeinander. Stadt gegen Land. Wachstum versus Landschaftsschutz. Verdichtetes Bauen versus langsames Wachstum. Vor allem in diesem letzten Punkt liegt auf dem Stygacher in Grossaffoltern der Hund begraben. Dieses letzte grosse Stück Bauland liegt direkt am Dorfeingang an der Subergstrasse. Seit Jahren soll die Parzelle überbaut werden. Seit Jahren verhindern Gegner dieses Unterfangen.