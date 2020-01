Der brüchige Turm der Zuckerfabrik wird einbandagiert

Ein Mitarbeiter der Zuckerfabrik in Aarberg entdeckte den Riss am 31. Dezember bei einer Revision. Der Spalt durchzieht das Betonfundament des Kalkofenturms. Aufgrund dieser Beschädigung droht der 30 Meter hohe Turm nun einzustürzen. «Wir gehen davon aus, dass der Riss kurz davor entstanden ist», sagt Guido Stäger, Direktor der Schweizer Zucker AG, welche die Fabrik in Aarberg betreibt. «Sonst hätten wir ihn bereits bei einer früheren Kontrolle entdeckt.»