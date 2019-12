«Der Strom fiel aus – und es wurde immer unheimlicher»

Den Plan, aus dem Haus zu gehen, begruben wir schnell. Still sassen wir um den Küchentisch und hofften, dass das Ungeborene sich doch noch im Mutterleib stillhalten möge, damit ja keiner nach draussen muss. Jede Minute fürchteten wir, dass uns das Dach über dem Kopf weggeblasen wird. Passiert ist dem Wohnhaus nichts. Unsere Alphütte an Rosloueni hingegen verlor das ganze Dach, welches mit Stahlseilen und Beton befestigt gewesen war. David erblickte das Licht der Welt am 31. Dezember 1999.

«Das Salatbuffet, das Geschirr – alles lag auf dem Boden. Es war wie im Film.»Marianne Campiche Weber und Hans Weber, Oberhofen

Wir hatten mit Freunden wie jedes Jahr eine Bärzelistagfahrt auf dem Thunersee geplant. Schon am Morgen stürmte es ziemlich stark, ein Telefon mit der Frage «Fahren Sie bei diesem Wetter?» wurde mit «Ja, plangemäss am Mittag» beantwortet. Wir richteten uns auf der Berner Oberland gemütlich ein, bestellten ein Wyli und das Mittagessen. Per Durchsage erfuhren wir, dass viele Züge und Busse nicht mehr rechtzeitig zum Ablegen eintreffen würden. He nu, wir waren ja auf dem Schiff. Kurz nach der Kanalausfahrt ging das Spektakel los. Starker Wellengang, Segelschiffe fegten mitsamt Boje über den See, beim Schloss Oberhofen donnerte ein Boot in die Mauer. Und vor Gunten drehte die Berner Oberland plötzlich ohne Vorwarnung ab – und stand so quer zur Welle. Die Folgen: Salatbuffet, Geschirr, alles lag auf dem Boden. Es war wie im Film.

Meine Frau und ich sassen nach der morgendlichen Stallarbeit um 9 Uhr am Znünikafi, als der Westwind immer stärker blies und die ersten Bäume knickte. Ziegel begannen sich vom behäbigen Bauernhausdach zu lösen. Das Licht ging aus, und es wurde immer unheimlicher. Das war Lothar, ein noch nie erlebter Sturm bei uns im Emmental. Um 14 Uhr begab ich mich vorsichtig nach draussen, um die angerichteten Schäden zu bestimmen. Ein schrecklicher Anblick. Ungefähr eine Hektare Wald ineinandergekeilt flach am Boden, zahlreiche Dächer zerstört und Fenster ohne Gläser. Die Kühe molken wir am Abend zum Teil von Hand, weil der Strom erst um 18.15 Uhr wieder funktionierte.

Ich plante eine Fahrt mit dem Dampfschiff Uri auf dem Vierwaldstättersee. Dafür verzichtete ich sogar auf das traditionelle Jegenstorfer Orgelkonzert zum Stephanstag. Der Zug nach Luzern blieb schon kurz nach Bern ein erstes Mal lange stehen, in diesem Stil ging es mühsam weiter. Als wir etwa zwei Stunden später Olten erreichten, war schon der Zeitpunkt, zu welchem die Uri in Luzern hätte ablegen sollen. Ich tröstete mich damit, dass die Fahrt unter diesen Umständen wohl sowieso nicht durchgeführt wird. So schauten wir denn, dass wir an diesem Tag noch irgendwie heil wieder nach Bern kamen.

Die Rückfahrt gestaltete sich erneut mühsam. In Burgdorf wurde uns mitgeteilt, dass es im Moment weder auf der Schiene noch auf der Strasse weitergehe. Endlich dann der erlösende Bahnersatzbus nach Bern. Vielleicht reicht es ja doch noch zum Orgelkonzert? Mitnichten, die Bahnstrecke nach Jegenstorf war unterbrochen. Und so beendeten wir dieses Abenteuer mit einem feinen Znacht im Grotto des Bären Ostermundigen. Zu guter Letzt: Das Orgelkonzert hatte ich dann doch nicht verpasst, da Jegenstorf Stromausfall hatte. Und zu schlechter Letzt: Ärgerlicherweise musste ich anderntags vernehmen: Die Uri ist trotz des Sturms zur Fahrt ausgelaufen.