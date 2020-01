Die Köpfe hinter dieser Zeitung

Ganz speziell widmen wir uns im neuen Jahr den digitalen Kanälen. Dies, weil sich das Nutzungsverhalten ändert und immer mehr Menschen sowohl Kurznachrichten wie auch lange Geschichten auf ihren digitalen Geräten lesen. Rund um die Uhr, multimedial, interaktiv. Das heisst: Der Journalismus muss sich weiter entwickeln.

Unser Ziel ist es, das BZ-Angebot speziell für das Mobiltelefon auszubauen und so vielfältig und spannend wie möglich zu machen – abwechslungsreicher und schneller. Schliesslich sollen Sie zuerst bei uns erfahren, was vor Ihrer Haustüre läuft. Das gilt für unsere lokalen News genauso wie für Recherchen auf Kantonsebene, für die Berichterstattung über die wichtigsten Ereignisse in den Gemeinden, für Berichte über die Berner Sportclubs und das Kulturleben in den Städten und Dörfern.

Selbstverständlich finden Sie Ihren Lesestoff wie gewohnt auf Papier in Ihrer Zeitung. Am bewährten Konzept der BZ halten wir fest. Das Naheliegende kommt stets zuerst und zuoberst – die Region hat immer Priorität. Wir liefern Ihnen weiterhin Informationen und Hintergründe für die Meinungsbildung sowie nützlichen Service für den Alltag.

Für unsere Recherchen sind tagtäglich Dutzende Redaktorinnen und Redaktoren im ganzen Kanton unterwegs sowie auf den Redaktionen in Bern, Burgdorf, Langenthal, Thun und Interlaken im Einsatz. Die Redaktion ist so vielfältig wie die Themen, über die sie berichtet. Von Journalisten und Journalistinnen, die in Ihrer Region nahezu jede Ecke kennen, über Onlinespezialisten, Wirtschafts- und Kulturexperten, Gastrokritikerinnen, Datenrechercheure und Infografiker bis zu Fotografinnen und Fotografen.

Die Köpfe dieser Redaktion: Laden Sie die Übersicht als PDF herunter (10 MB).

Es freut mich, Ihnen heute die Redaktion Berner Zeitung und jene der Partnertitel aus dem Berner Oberland sowie die Zuständigen für die Tamedia-Mantelressorts vorzustellen. Alle diese Kolleginnen und Kollegen geben unserem Titel ein Gesicht.

Ich danke für Ihre Treue und wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.