In der Linde gehen die Lichter aus

Noch den letzten Altjahrshöck. Das letzte Wochenende und den letzten Silvester, dann ist Schluss. Auf Neujahr schliessen Wolfgang und Rosmarie Stock die Linde in Kirchdorf. Nach 36 Jahren, 432 Monaten, 13140 Tagen und 315360 «erlebnisreichen Stunden», wie das Wirtepaar seinen Gästen Anfang Monat in einem Brief vorrechnete.