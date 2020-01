La Villette wird italienisch

Nichts deutet beim Restaurant La Villette an der Järgerstrasse in Muri auf einen Pächterwechsel hin. Das Willkommensschild steht draussen, drinnen sitzen Gäste, und der gleiche Kellner hantiert am Buffet. Einzig die Auslage des Ladens ist mit zwei Zöpfen, einem Weissbrot und zwei Kuchen etwas spärlich bestückt. Seit letzter Woche wirtet hier die Familie Pellegrino.