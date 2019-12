Langes Warten auf den Wärmeverbund

«Das Bewilligungsverfahren lief sehr langsam ab. Das wurde unterschätzt.»Bänz Müller, Gemeindepräsident Wohlen

In diesem Winter könne noch keine Wärme geliefert werden, sagt Wohlens Gemeindepräsident Bänz Müller (SP plus). Gegenüber dem ursprünglichen Plan sei man ein bis zwei Jahre im Rückstand. «Das Bewilligungsverfahren lief sehr langsam ab. Das wurde unterschätzt», sagt Müller. Inzwischen würden aber die Bewilligungen für die Zentrale und die Leitungen vorliegen.

Warten auf die Konzession

Was noch fehle, sei die Konzession des Kantons für die Wasserentnahme aus dem Wohlensee, ergänzt Müller. Das Zürcher Unternehmen Energie 360° musste das Gesuch nochmals publizieren, weil ein Punkt bei der ersten Auflage vergessen worden war (Eingriff in Hecken und Feldgehölze). Nach Müllers Informationen sind keine Einsprachen mehr hängig, und alle Fachberichte würden vorliegen. Die Konzession sollte bis Februar erteilt werden.

Während die erste Etappe des Wärmeverbunds im Bau ist, wird die Erweiterung in Richtung Osten bis in die Siedlung vordere Aumatt vorbereitet. Kürzlich lag die Überbauungsordnung auf, in welcher die Erschliessung und die Linienführung für die Leitungen sichergestellt werden.

Nicht alle Stockwerkeigentümer im Kappelenring waren vom Projekt von Energie 360° aus Zürich angetan. Mehr noch. Sie kritisierten es öffentlich wegen der im Vergleich zum Öl höheren Kosten und der langen Vertragsdauer von dreissig Jahren. Sie arbeiteten eigene Projekte aus, um einerseits die Ölheizung zu ersetzen und andererseits die Hülle der knapp fünfzigjährigen Häuser zu isolieren. Die Wahl fiel auf eine neue Ölheizung, kombiniert mit einer thermischen Solaranlage auf dem Dach.