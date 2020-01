Nach 20 Jahren müssen sie die Schweiz verlassen

Das Bundesgericht war ihre letzte Hoffnung, ihr Aufenthaltsrecht in der Schweiz zu behalten. Doch die Lausanner Richter haben die Beschwerden von zwei Männern aus dem Kanton Bern abgewiesen. Denn der Algerier und der Montenegriner waren in den letzten Jahren immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten und sassen lange im Gefängnis. Unter diesen Umständen sei die Wegweisung verhältnismässig, entschied das Bundesgericht in den beiden Urteilen, die am gleichen Tag gefällt wurden, aber nichts miteinander zu tun haben.