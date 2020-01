Nach Brand mit Todesopfer: Mann verhaftet

Die Polizei hat im Zuge der Ermittlungen einen 38-jährigen Mann festgenommen. Er befindet sich in Untersuchungshaft, wo er auch ärztlich betreut wird. Ob das Feuer wegen Fahrlässigkeit ausgebrochen ist, oder ob der Brand allenfalls gelegt wurde, ist bisher noch nicht bekannt.

Das Feuer war am 26. November in einem Mehrfamilienhaus in der Obergasse in Biel ausgebrochen. Beim Brand starb ein 55-jähriger Mann an einer Rauchgasvergiftung. Ein weiterer Bewohner wurde leicht verletzt.