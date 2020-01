Neues Kapitel nach dem Rössli-Brand

Der Anruf erreicht ihn kurz nach 23 Uhr. Hermann Birrer ist in Deutschland, weit weg von Zäziwil, wo in diesen Minuten sein Eigentum in Flammen aufgeht. Am anderen Ende ist eine Männerstimme. In Erinnerung wird Birrer der Lärm bleiben, gegen den die Stimme anredet. Das Weisse Rössli, dieser einst stolze Gasthof, brennt. Und Birrer hört, wie es kracht und knackt.