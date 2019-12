Am 28. August 1978 hebt in Istanbul ein Flugzeug mit Aliriza Sander an Bord ab. Er ist 17 Jahre alt. In seinem Kopf ist der Traum von einem Studium bereits zerplatzt – das Geld fehlt. In seinem Herzen trägt er die Hoffnung, endlich ein sicheres Leben zu beginnen: Er will in der Schweiz eine gute Stelle finden. In der Hand hält er einen Zettel, der ihm ein Ziel vorgibt. Darauf steht ein einfacher Satz geschrieben, in einer Sprache, die Aliriza Sander gar nicht versteht: «Ich muss nach Bern, helfen Sie mir.»