Polizei schnappt bewaffneten Tankstellenräuber

Am Sonntag kurz vor 20.40 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern ein Raubüberfall auf eine Tankstelle in Biel gemeldet. Ein Mann soll den Shop an der Badhausstrasse betreten und eine Angestellte mit einer Feuerwaffe bedroht haben. Mit dem erbeuteten Bargeld flüchtete der Täter anschliessend zu Fuss in Richtung Ländtestrasse.