Kindergärteler kommen im Altersheim unter

Nun hat die Stadt in einer Alterseinrichtung Erdgeschossräume für zwei Kindergartenklassen gemietet. In den oberen Stockwerken befinden sich Seniorenwohnungen. Die räumliche Nähe, so hofft man bei der Stadt, könnte auch den Austausch der Generationen fördern.

Der Bieler Gemeinderat beantragt dem Stadtparlament einen Kredit von 975'000 Franken für die Einrichtung der Räumlichkeiten und die Miete für zehn Jahre, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte.