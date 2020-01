Sturm «Lolita» fegt übers Mittelland

Auf Anfrage sagte Polizei-Mediensprecherin Letizia Paladino, Meldungen zu Verletzten gebe es nicht. Ihres Wissens seien eher kleinere Strassen von den umgestürzten Bäumen betroffen. Im Nachbarkanton Solothurn waren es im selben Zeitraum 20 Meldungen:

Im Zusammenhang mit dem Starkwind von heute Morgen sind bei der Kapo rund 20 Meldungen eingegangen. Verletzt wurde niemand. Im Moment laufen die Bergungsarbeiten für einen umgekippten Lastwagenzug auf der A1 zwischen Niederbipp und Oensingen. pic.twitter.com/oAs0i3pSQ4 — Kapo Solothurn (@KapoSolothurn) January 28, 2020

Auf den Autobahnen ist Vorsicht geboten: Auf der A1 bei Oensingen in Fahrtrichtung Zürich wurde um etwa 9.30 Uhr ein LKW prompt auf die Seite gewindet. Nach Angaben des Verkehrsinformationsdienstes Viasuisse stürzten kurze Zeit später in der Gegenrichtung Bäume auf die Strasse. Auch auf der A6 in der Region Thun war der Verkehr beeinträchtigt: Die Ausfahrt Thun Nord in Fahrtrichtung Spiez musste vorübergehend gesperrt werden.

Orkanartige Windböen

Auf dem Chasseral im Berner Jura wurden Windspitzen bis zu 157 Kilometer pro Stunde gemessen – ein Topwert schweizweit. Das meldet der Wetterdienst Meteonews. Auf dem Napf im Emmental wurden immerhin noch 114 km/h gemessen:

Zwischenbilanz zu #Sturm#Lolita!Dies sind die 10 stärksten Windböen bis 11.20 Uhr. Eindrücklich die Orkanböen in Zürich und St. Gallen! (rv) pic.twitter.com/lvKZgfcuHI — MeteoNews (@MeteoNewsAG) January 28, 2020

In vielen alpinen und voralpinen Regionen musste der Betrieb von Bahnen und Seilbahnen vorübergehend eingestellt werden, namentlich im Jungfraugebiet im Berner Oberland (hier gehts zur Meldung).

Am Dienstagabend ab 20 Uhr dürfte ein weiterer Regen- und Windzug von Westen her die Schweiz überqueren. Meteoschweiz warnte vor Spaziergängen im Wald und herabstürzenden Ästen.

Haben Sie Meldungen zu Sturmschäden und/oder Bildmaterial? Teilen Sie es uns auf online@bernerzeitung.ch mit.