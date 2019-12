Tram fährt auch ohne Bundesbüros

Der Bund lässt sein geplantes grosses Verwaltungszentrum auf der Balsigermatte in Kleinwabern definitiv fallen. Momentan sehe man «keinen Bedarf an Büroarbeitsplätzen in dieser Grössenordnung», hält das zuständige Amt in einer Mail fest, die der BZ vorliegt, und auch für den zuständigen Gemeinderat Christian Burren (SVP) steht unumstösslich fest: Die Bundesverwaltung «ist nicht mehr die Nutzerin», liess er schon vor Monatsfrist das Könizer Parlament wissen.