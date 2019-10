Schlettis doppelter Triumph an der Olma

Grosserfolg für die Lenker Alpkäser Vreni und Kurt Schletti: Die Familie von der Alp Stiegelberg schaffte an der Olma-Alpkäse-Prämierung in St. Gallen, was vor ihr noch niemand geschafft hatte: Die Obersimmentaler holten sich sowohl in der Kategorie Hobelkäse wie auch in der Sparte Hartkäse den 1. Preis.