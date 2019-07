See nur noch ein Drittel voll – Gefahr gebannt?

Frühmorgens auf dem Plaine-Morte-Gletscher: Die Sommerhitze wirkt sich deutlich spürbar bis hier hinauf aus. 2740 Meter über Meer ist es schon bei Sonnenaufgang 20 Grad warm. Unter dem Schneehorn glitzert der Faverge-Gletschersee, der in letzter Zeit für so viel Ärger gesorgt hat. Heute vor einem Jahr lag dessen Wasserpegel fünf Meter höher als jetzt. Gerade mal 700'000 Kubikmeter Volumen hat er zurzeit – das ist bloss noch ein Drittel so viel wie im letzten Jahr.