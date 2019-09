45 Einsprachen gegen Bauordnung für Agglolac

Im Rahmen der öffentlichen Auflage der baurechtlichen Grundordnung für die Grossüberbauung Agglolac am Bielerseeufer sind in Nidau 45 Einsprachen eingegangen. 41 Einsprachen stammen von Privatpersonen, 4 von Verbänden und Organisationen, teilte die Projektgesellschaft Agglolac am Donnerstag mit.