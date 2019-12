Biels «Filière Bilingue» nun auch auf Primarstufe mit Lehrplanmix

Biels Gemeinderat hat diese Anpassung der pädagogischen Organisation an seiner Sitzung von vergangener Woche beschlossen, wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte. Es handelt sich gemäss Bieler Angaben um ein schweizweit einzigartiges Konzept.

Normalerweise gelten in Schweizer Schulen entweder der deutschsprachige Lehrplan 21 oder der Plan d'études romand (PER). Das war auch in Biel so: Eine Hälfte der «Filière Bilingue» war bisher nach dem deutschsprachigen Lehrplan, die andere nach dem PER organisiert.

Als die Bieler Behörden vor einem Jahr die «Filière Bilingue» auf die Sekundarstufe ausweiteten, führten sie aber bereits eine Stundentafel ein, welche auf beiden Lehrplänen basiert. Eine neue Stundentafel ist nun auch für die Primarstufe entwickelt worden.

Die kantonale Erziehungsdirektion (ERZ) hat sie bewilligt und steht laut der Mitteilung voll hinter der «Filière Bilingue». Die Bewilligung sprach die ERZ im Rahmen der gesetzlich vorgesehenen Schulversuche aus. Der Lehrplanmix biete auf pädagogischer und auf administrativer Ebene mehr Flexibilität, schreiben die Bieler Behörden.

Beide Sprachen auf gleichem Niveau

Die Einführung des neuen Lehrplanmixes auf Primarstufe bedeutet laut der Bieler Mitteilung vor allem, dass nun die Fächer Deutsch und Französisch auf dem gleichen Niveau unterrichtet werden - ohne Unterscheidung zwischen Haupt- und Zweitsprache. Die meisten weiteren Fächer werden in beiden Sprachen unterrichtet.

Biels «Filière Bilingue» funktioniert nach dem Prinzip der sogenannten reziproken Immersion. Das heisst, dass der Unterricht je zur Hälfte auf Deutsch und Französisch erteilt wird. Die Klassen bestehen aus deutsch-, französisch- und anderssprachigen Kindern.

Reziproke Immersion, also so etwas wie das gegenseitiges Eintauchen in die Fremdsprache, kommt dabei an der «Filière Bilingue» nicht nur in den Klassenzimmern zum Zug. Sie spielt auch in den Pausen und in der Freizeit.

45 Lehrerinnen und Lehrer unterrichten an der Filière Bilingue auf der Primarstufe. Sie unterrichten jeweils in ihrer Muttersprache als Lehrkräfte-Tandems.