Bub von Auto erfasst und verletzt

Beim Sportplatz in Lengnau wurde das Kind vom Auto erfasst. Quelle: Google Streetview

Bei einem Unfall in Lengnau ist am Montagabend ein Kind verletzt worden. Die Rega flog den verletzten Buben ins Spital, wie die Kantonspolizei Bern am Dienstag mitteilte.

Nach ihren Angaben fuhr ein Auto kurz vor 17.30 Uhr auf der Industriestrasse in Richtung Emil-Schiblistrasse. Der Bub war mit seinem Velo zeitgleich vom Parkplatz des Fussballplatzes in Richtung Industriestrasse unterwegs. Aus noch unklaren Gründen wurde das Kind von dem von links kommenden Auto erfasst. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können.