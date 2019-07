«Der Kornkreis ist schön, aber kostet mich Geld»

Beim täglichen Kontrollgang am Montag entdeckte Bauer Hans-Rudolf Wyder Löcher in seinem Getreidefeld in Büren an der Aare: «Am Anfang dachte ich, diese seien durch Wind und Regen entstanden – doch irgendwie waren sie zu regelmässig», sagt er gegenüber «20 Minuten». Der Landwirt entschied sich, Fotos mit einer Drohne zu schiessen. «Als ich dann auf den Bildern sah, dass es sich um einen Kornkreis handelte, ist mir das krass eingefahren.»