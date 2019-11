Der Stadtplatz kann saniert werden

Der Startschuss ist erfolgt. Die Tiefbaukommission kann ab 2020 die Planung der Stadtplatzsanierung in Aarberg in Angriff nehmen. Ermöglicht hat dies die Ja-Mehrheit von rund 65 Prozent des Aarbeger Stimmvolks, das am Sonntag über für den Verpflichtungskredit von 2-Millionen-Franken abgestimmt hat. Das klare Resultat ist nicht überraschend. Das Projekt stiess im Vorfeld auf keinerlei Gegenwehr oder Skepsis.