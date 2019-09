Drei Personen nach Unfall im Spital

Im Waldstück bei Worben kam es zum Unfall. Quelle: Google Streetview

Auf der Autostrasse A6 kam es am Donnerstag bei Worben kurz vor 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Gemäss aktuellen Erkenntnissen waren zwei Autos hintereinander von Lyss herkommend in Richtung Biel unterwegs, als es im Waldstück bei Worben aus noch zu klärenden Gründen zu einer Auffahrkollision kam, wie die Kantonspolizei mitteilt. Das vordere Auto geriet auf die Gegenfahrbahn, wo es frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug prallte.