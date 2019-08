Am Bieler Mettlenweg wurde ein Mann verletzt aufgefunden. Quelle: Google Streetview

Am Donnerstag kurz nach 23 Uhr wurde am Mettlenweg in Biel ein verletzter Mann aufgefunden, wie die Kantonspolizei mitteilt. Gemäss ersten Aussagen sei ein Mann mit einem Bus der Linie 7 in Richtung Goldgrube unterwegs gewesen, als es zu einer Auseinandersetzung mit einem anderen Passagier gekommen sei. Dieser hätte den Bus beim Bahnhof Mett verlassen, während der andere bis zur Haltestelle Goldgrubenweg weiter im Bus geblieben sei.