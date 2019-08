Mehr Kinder, mehr Klassen

32 Kinder: So viele treten diesen Sommer in Radelfingen in den Kindergarten ein. Diese Zahl entspricht nicht der Kalkulation der Gemeinde; diese hatte für das neue Schuljahr mit 26 neuen Kindern gerechnet. Man sei davon ausgegangen, erst im Schuljahr 2020/2021 eine zweite Kindergartenklasse eröffnen müssen, schreibt der Gemeinderat.