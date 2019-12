Moutier: Grosser Rat will briefliches Abstimmen nicht verbieten

Auch bei der zweiten Moutier-Abstimmung soll die schriftliche Stimmabgabe erlaubt sein. Dieser Meinung ist der bernische Grosse Rat.

Drei berntreue SVP-Grossräte hatten in ihrer Motion verlangt, dass die Stimmabgabe zwingend persönlich an der Urne erfolgen soll. So könne eine Quelle von Irregularitäten ausgeschlossen werden.

Die Ratsmehrheit winkte ab: Das stelle eine Diskriminierung von Menschen dar, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht selber an die Urne begeben könnten. Mit 87 zu 52 Stimmen beschloss der Rat, den Punkt nicht einmal als Postulat zu überweisen. Die Regierung muss die Idee also nicht näher prüfen.