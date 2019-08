Passant von zwei Unbekannten spitalreif geprügelt

Kurz nach 24 Uhr in der Nacht auf Samstag haben Passanten in Biel an der Alleestrasse einen verletzten Mann aufgefunden. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, sei dieser von der Madretschstrasse herkommend zu Fuss unterwegs gewesen, als er auf Höhe des Sportplatzes von zwei männlichen Personen angegriffen wurde. Dabei wurde er verletzt und musste schliesslich ins Spital gefahren werden.