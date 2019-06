Steine gegen Fahrende

Die Geste mutet unfreundlich an. Auf dem langen Kiesparkplatz links vom ehemaligen Freizeitzentrum Kolibri in Lyss thronen im Abstand von wenigen Metern riesige Steine, rund ein Dutzend. Sie verunmöglichen das Abstellen grosser Fahrzeuge. Gezielt. Gemeindepräsident Andreas Hegg (FDP) hat die Steine vergangene Woche deponieren lassen. Grund: «Ich will nicht, dass sich die Fahrenden hier niederlassen.»