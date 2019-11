Unbekannter überfällt Apotheke

Am Donnerstag kurz nach 14.50 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern ein Raubüberfall in einer Apotheke an der General-Dufour-Strasse in Biel gemeldet. Der unbekannte Täter flüchtete mit der Beute zu Fuss in Richtung Stadtpark.

Die Polizei beschreibt den Mann als etwa 50-jährig, von eher fester Statur und ungefähr 1.70 Meter gross. Zum Tatzeitpunkt trug er einen schwarzen Kapuzenpullover, eine graue Hose und hatte das Gesicht mit einem schwarzen Schal maskiert.

Wem nahe der Apotheke eine verdächtige Person aufgefallen ist, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 032 324 85 31 zu melden.