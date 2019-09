Stress ist der Headliner an der Höhematte

Dass die Organisatoren mit dieser Meldung nicht in erster Linie das neue Album von Stress, das im Herbst erscheinen soll, pushen wollen, versteht sich von selbst. Stress wird am 1. Januar an der Höhematte als Hauptact auftreten. Eine Rolle, die er schon von früheren Jahren kennt. «Für alle Fans, die ihrem Idol ganz nahe sein wollen, bieten die Veranstalter eine limitierte Anzahl an Tickets und somit einen Platz direkt vor der Bühne an», heisst es in der Mitteilung. Der Vorverkauf läuft.

Wer neben Stress am Touch the Mountains auftreten wird, lassen die Verantwortlichen noch offen, versprechen aber, «dass die weiteren zwei Bands ebenfalls Ausnahmetalente» sein werden.

Vorverkauf «Golden Circle»: www.touchthemountains.ch und www.starticket.ch.