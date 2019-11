Extrarunde für das Ice Magic

Erste Pflöcke sind auf der Höhematte schon eingeschlagen: die Vorbereitungen für die sechste Ausgabe der Eisbahn Top of Europe Ice Magic laufen sichtbar. Ab dem 14. Dezember sollen Einheimische und Gäste wieder an der Bödeler Flaniermeile Eislaufen können. Doch nun musste sich die Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion (BVE) des Kantons Bern mit der Rechtmässigkeit des Anlasses beschäftigen. Sie hiess eine Beschwerde von Privatpersonen teilweise gut. Diese richtete sich gegen verlängerte Öffnungszeiten des Restaurants Swiss Chalet, eine Anpassung des Betriebskonzepts und gegen den gesamten Anlass an und für sich.