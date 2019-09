1700 Besucher an den Bachwochen-Konzerten

Von Mitte August bis zum vergangenen Wochenende gingen im Rahmen der Bachwochen Thun insgesamt neun Konzerte über die Bühne. Darunter waren vor allem klassische Konzerte, aber auch ein Familien-Workshop sowie ein Jazzkonzert.

«Das Angebot kam beim Publikum sehr gut an», sagt Intendant Vital Frey. So hätten insgesamt 1700 Besucherinnen und Besucher die Konzerte besucht, die vor allem in der Stadtkirche, aber auch in der Kirche Amsoldingen und im KKThun über die Bühne gingen. «Während die Stadtkirche meistens halb voll war, hatten wir bei den beiden Konzerten in Amsoldingen eine Auslastung von 100 Prozent», freut sich Vital Frey. Das habe vor allem damit zu tun, dass die Kirche Amsoldingen als Konzertort beim Publikum sehr beliebt und mit 230 Plätzen deutlich kleiner als die Stadtkirche sei, die 500 Konzertbesucher fassen könne.