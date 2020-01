20 000 Franken für nicht alltägliche Schreinerei

«Das Projekt ist erfolgreich!» Barbara Schranz strahlt übers ganze Gesicht. «Erfolgreich» heisst, dass am vergangenen Samstag im Rahmen eines Crowdfundings die angestrebte «Finanzierungsschwelle von 20000 Franken erreicht worden ist».

In Oey-Diemtigen will die 52-jährige Initiantin eine neue Schreinerei aufbauen und damit fünf Arbeitsplätze für Menschen mit Beeinträchtigungen schaffen; davon ein bis zwei Ausbildungsplätze. Unter dem Namen Schreinereiplus will Schranz einen «Beitrag zur Inklusion und Integration» leisten.