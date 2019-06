249'000 Franken für 60 Meter Strasse

Die Strasse ist schmal, steil und kurz. Gleich am Taleingang sind über den in die Jahre gekommenen Weg ein paar wenige Liegenschaften erschlossen. «Die Strasse ist schon lange ein Thema, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, diese zu sanieren, weil die Investition jetzt tragbar ist», sagte Gemeindepräsidentin Franziska Fuss, als sie am Freitagabend zum zweiten Geschäft der Gemeindeversammlung Teuffenthal überleitete.