400 Unterschriften füreinen Ortsbus

«In Bern wird der Bär losgelassen – in Oberdiessbach lassen wir den Bürgerbus los», begrüsste Christoph Joss, Co-Präsident der SP Oberdiessbach, am Montag in Anspielung auf den traditionellen Auftakt der Berner Fasnacht am 11.11. um 11.11 Uhr, bei dem der Fasnachtsbär durch die Stadt zieht und schliesslich für den Winterschlaf in den Käfigturm gesperrt wird. Vor dem Gemeindehaus hatten sich nebst Mitgliedern der SP Oberdiessbach kurz nach 11 Uhr vormittags auch ­Gemeindepräsident Niklaus Hadorn (SVP) und Gemeindeschreiber Oliver Zbinden eingefunden.