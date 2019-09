79-Jähriger vor Altersheim von Auto angefahren

Der Unfall ereignete sich auf der Ziegeleistrasse in Steffisburg. (Quelle: Google Streetview)

Am Donnerstag wurde in Steffisburg kurz vor 13.45 Uhr ein Fussgänger von einem Auto erfasst. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein Auto auf der Ziegeleistrasse in Fahrtrichtung Ziegeleikreisel unterwegs. Gleichzeitig lief ein Mann auf Höhe des zum Altersheim zugehörigen Parkplatzes auf die Strasse. Der Fussgänger wurde vom Auto erfasst und zu Boden geschleudert, wie die Kantonspolizei Bern mitteilt.