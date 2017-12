Bereit fürs Jubeljahr

2018 wird in Oberdiessbach gefeiert. Die Gemeinde blickt auf 800 Jahre Geschichte zurück, die Schlossbesitzer auf 350 Jahre des Bestehens und Gedeihens ihres neuen Anwesens. Wo andere Dörfer ein Wochenende lang ein schönes Dorffest auf die Beine stellen, geht Oberdiessbach – man könnte fast sagen, wieder einmal – andere Wege.

«Die ersten Ideen für die Jubi­läumsfestivitäten wurden im Frühling 2016 gewälzt», sagt David Guggisberg. Der Vertreter des Turnvereins präsidiert das fünfköpfige Kern-OK der Jubiläumsfeierlichkeiten; neben ihm bilden Anton Rothen als Vertreter des Fussballklubs, Hanspeter Schmutz als Vertreter der Gemeinde, Schlossherr Sigmund von Wattenwyl und Gemeindeschreiber Oliver Zbinden das Organisationskomitee; zum erweiterten Kreis gehören Manuel Freitag vom Tennisklub, Therese Friedli und Daniel Meister für die Kirchgemeinde, Gemeindepräsident Hans Rudolf Vogt und Astrid Wallner vom Verein Zäme für Oberdiessbach.

120 Ideen

Bald habe sich gezeigt, dass im Jubiläumsjahr mehr stattfinden solle als das erwähnte schöne Dorffest, sagt Guggisberg. «In einem ersten Brainstorming-Treffen trugen wir gegen 120 Ideen für Projekte und Anlässe zusammen», erinnert er sich. «Bald zeigte sich, dass der Organisations- und Koordinationsaufwand beträchtlich sein wird.»

Deshalb sei der Entschluss gefasst worden, ein Kern-OK zu bilden, das sich primär um administrative Belange, Promotion sowie die Finanzierung der Festivitäten kümmert, während die Verantwortung für die effektive Durchführung einzelner Anlässe oder Projekte bei den verschiedenen Organisationen im Dorf liegt.

So kommt es, dass die Festivitäten in drei Teile gegliedert sind: Zum einen sind da die «besonderen Anlässe, Veranstaltungen und Projekte» während des ganzen Jahres, wie es im Konzept heisst. «Dem OK war von Anfang an wichtig, dass die Vereine nicht einfach ihre traditionellen Anlässe unter das Patronat der Jubi­läumsfeiern stellen», sagt David Guggisberg. «Wir stellten die Bedingung, dass ein Projekt speziell für das Jubiläum angepasst werden muss und dass Vereine zusammenarbeiten.»

Der Gedanke dahinter ist klar: Das Miteinander im Dorf pflegen und fördern. Am Ende blieben von den 120 Ideen rund 40 Projekte, die nun nächstes Jahr realisiert werden; Details werden im Dezember verraten, wenn der Start in Festjahr 2018 mit einer Pressekonferenz verkündet wird.

Trotzdem: Ein Dorffest

Den zweiten Teil des Jubiläumskonzepts bildet das schöne Dorffest, das neben allen Spezialitäten auch in Oberdiessbach nicht fehlen darf. Es findet von 31. August bis 2. September statt und bietet ein breites Unterhaltungsprogramm. Den dritten Teil bilden eine ganze Reihe spezieller, insbesondere kultureller Anlässe rund um das Schloss.

Spendenaktion läuft

Finanziert wird ein guter Teil des Budgets, das sich auf rund eine Viertelmillion Franken beläuft, von der Gemeinde. So hat der Gemeinderat bereits Ende Mai dieses Jahres 123'000 Franken zugunsten der Festivitäten gesprochen. «Wir sind aber angehalten, weitere Mittel via Sponsoring zu generieren», sagt David Guggisberg, «sodass der Beitrag aus der Gemeindekasse am Ende so klein wie möglich ausfällt.»

Neben Beiträgen von Gemeinde und Sponsoren sollen Verkäufe von Tickets für Veranstaltungen oder dem Jubiläumskalender mithelfen, dass die Veranstalter auch nach Abschluss des Jubiläumsjahres in Feierlaune sind und nicht wegen des lieben Geldes in Katerstimmung geraten. Zudem hat das OK eine Spendenaktion unter dem Motto «800 Rappen» initiiert, bei der alle aufgerufen sind, sich mit einem Beitrag zu beteiligen. (Thuner Tagblatt)