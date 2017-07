Blatter reagiert mit einem offenen Brief

Walter Gagg betont: «Ich will keine schmutzige Wäsche waschen und habe das auch nicht getan.» Damit bezieht sich der Mann, der 34 Jahre lang in wichtigen Funktionen für den Internationalen Fussballverband (Fifa) gearbeitet hat, auf den Artikel «Ohne Walter Gagg wäre die Fifa nicht die Fifa».

Der in Thun aufgewachsene Gagg kritisierte, dass Fifa-Funktionäre Saläre und Boni in ihre eigenen Taschen fliessen liessen: «Es kann doch nicht sein, dass Millionen einfach verschwinden.» Den Kontakt mit seinem einstigen Freund, Ex-Fifa-Präsident Sepp Blatter, hat Gagg abgebrochen. «Ich will konsequent sein», sagte der 74-Jährige. Am Donnerstag reagierte Blatter mit einem offenen Brief an Walter Gagg, den er dieser Zeitung zukommen liess.

Lieber Walti, mit Freude habe ich in der Zeitung gelesen, dass es dir gut geht. In den vergangenen vier Jahrzehnten musste ich das noch nicht der Presse entnehmen. Du warst am Morgen meistens der Erste, der mich im Büro besuchte, lehntest nie eine Einladung zum gemeinsamen Lunch ab und ­legtest immer viel Wert auf meine Nähe. Und jetzt bist du weg – distanzierst dich öffentlich von mir. Es ist, als hätte mir jemand meinen Schatten gestohlen.

Aber ich kann es verstehen. Schliesslich warst du immer ein Mann mit Rückgrat, ­Zivilcourage und Charakter. Ungerechterweise sahen das nicht alle so. Als ich dich 1982 zur Fifa holte, warnte mich Edgar Obertüfer, der Generalsekretär des Schweizer Verbandes: «Dem kannst du nicht trauen – er ist einer, der dir das Messer in den Rücken stösst.» Ich schlug die Warnung in den Wind – und erhielt recht: Walti, du warst 35 Jahre mein treu ergebener Begleiter – folgtest mir zu Mandela, Clinton und zum Papst, hast dich bescheiden im Restglanz gesonnt. Dafür gebührt dir aufrichtige Anerkennung und grosser Dank. Ohne dich hätte ich diese Persönlichkeiten nie kennen gelernt!

Selber sorgtest du ebenfalls für spektakuläre Schlagzeilen. Als Aktiver warst du Kapitän des FC Thun. Chapeau! Leider musst du das den Menschen aber immer wieder persönlich in Erinnerung rufen. Denn neben Eiger, Mönch und Latour hat es im Berner Oberland keinen Platz für einen Gagg. In deiner Zeit beim SFV aspirierte unsere Nationalmannschaft zwar höchstens für die Goldene Ananas, neben dem Platz liefen die Protagonisten aber zu Höchstform auf. Die Nacht von Oslo bleibt auf ewig in feucht­fröhlicher Erinnerung.

Übrigens haben wir uns unlängst bei der Abdankung unseres gemeinsamen Freundes Bertrand Reeb in der katholischen Kirche von Neuenburg getroffen und uns die Hand gereicht. Ich dachte, das war ein Zeichen des Friedens und gegenseitigen Respekts. Aber auch da habe ich mich getäuscht. Du schwebst jetzt halt in höheren Sphären.

Erlaube mir zum Schluss noch eine Frage: Wie siehst du dich, wenn du am Morgen beim Rasieren in den Spiegel blickst? In diesem Sinn wünsche ich dir weiterhin viel Spass am Leben, und bitte grüsse deine charmante Gattin Christiane aufrichtig von mir. Dein Sepp (mik)