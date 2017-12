Gerangel um die Plätze

Das Programm

Der Chrischtchindli-Märit findet am Freitag von 13.30 bis 21.30 Uhr zwischen dem Unterdorf und der Steffisburger Dorfkirche statt. Auf dem Vorplatz des Gemeindehauses organisiert die Offene Kinder- und Jugendarbeit während der ganzen Dauer ein Programm mit Kinderschminken, Spielbus und Acts auf der Kinder- und Jugendbühne. Zwischen 15 und 19 Uhr können Kinder ab 4 Jahren zu jeder vollen Stunde bei Bücher Lüthi an der Oberdorfstrasse 19 Märli hören (Dauer circa je 15 Minuten). Ab 17 Uhr: «Eine Million Sterne» – beim Aufgang zur Dorfkirche können Windlichter angezündet werden. 21.30 Uhr: Ökumenische Feier zum Abschluss des Marktes in der Dorfkirche mit Diakon Patrick Erni und Pfarrer Hansueli Minder. Musikalische Gestaltung: Evi Probst, Orgel, und Tabita Probst, Flöten. Auf dem alten Gemeindehausplatz gibt es ein Rösslispiel, und auch der Samichlaus mit seinem Eseli ist am Märit unterwegs und hat Überraschungen dabei. pd/jzh