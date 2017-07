«Hier kann ich auftanken»

Sommerserie

Bedeutende Töchter und Söhne des Berner Oberlandes: Das Oberland wird gern als Randregion bezeichnet. Und dies, obwohl es immer wieder Menschen hervorbringt, die wichtige Rollen in Politik, Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft oder Sport einnehmen.



Das «Thuner Tagblatt» und der «Berner Oberländer» porträtieren in ihrer Sommerserie bedeutende Töchter und Söhne des Oberlandes. Es sind dies Personen, die teilweise der breiten Öffentlichkeit nicht so bekannt sind.



Sie sind hier aufgewachsen oder haben lange hier gelebt und sind damit in besonderem Masse mit der Region verbunden.