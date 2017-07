Hooters in Thun bleibt offen

Am 13. Juni wurde das Konkursverfahren gegen die Firma Hooters Thunersee GmbH eröffnet. Gemäss Handelsregisterauszug gehörte die Firma zuletzt Thomas Maurer aus Faulensee. Seit 2005 war sie die Betreiberin des Hooters an der Allmendstrasse 32 in Thun.

Im Januar dieses Jahres wurde das Restaurant von der Hooters Gastro Thun GmbH übernommen, welche das Lokal bis heute betreibt. Das Konkursverfahren hat demnach keinen Einfluss auf den Betrieb des Restaurants.

Indischer Investor

Hinter der momentanen Betreiberin Hooters Gastro Thun GmbH steht der indische Staatsbürger Sajive Trehan.

Der Investor machte schon verschiedentlich von sich reden. So ist er unter anderem Besitzer des Hotels Du Lac in Därligen, betreibt aber noch andere Firmen im Tourismusbereich. So auch die Real Al­pine Tours GmbH. (iek)