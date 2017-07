«Ich glaube, Pädu freut sich»

«Das Festival Am Schluss ist genau so, wie ich mir ein Festival wünsche», sagt Marc Schär, Geschäftsführer der Café-Bar Mokka. Auch in diesem Jahr füllte das Festival Am Schluss den Mühleplatz mit Musik und begeisterten Zuhörern. Marc Schär, der in diesem Jahr zum ersten Mal das Festival organisiert hat, ist mit dem Ergebnis zufrieden.

Sehr gut besucht

Auch trotz dem eher schlechten Wetter in der vergangenen Woche hätten viele Leute die Konzerte besucht. «Wir hatten bei ­allen Konzerten eine Superstimmung, und man kann sagen, dass alles sehr gut gelaufen ist», sagt Schär. «Es ist zwar schwierig, abzuschätzen, wie viele Leute die Konzerte besucht haben, aber ich gehe mal davon aus, dass ungefähr 10'000 bis 15'000 Leute für das Festival da waren. Der Platz war fast immer voll.»

Am besten seien die Konzerte von Manillio, Jamaram, Bombino und Grand Mother’s Funck besucht worden. Vor allem die verschiedenen Musikrichtungen, die von Berner Mundart und Indie-Pop bis Desert Blues aus Niger reichten, hätten viele Leute ange­zogen.

Um viel Publikum anzu­locken, brauche es nämlich die grossen Namen gar nicht. «Was wir sehen und was uns sehr gefällt, ist, dass die Leute sehr an der Musik interessiert sind. Auch wenn sie die Künstler vielleicht nicht kennen.» Obwohl bekannte Musiker werbetechnisch sehr gut für das Mokka wären, möchte Marc Schär auch bei einem nächsten Mal lieber auf Entdeckungen wie Xixa setzen.

Einer der grössten Wünsche für ein nächstes Festival Am Schluss ist für Marc Schär aber die Erweiterung der Konzertzeiten am Freitag und am Samstag. «Nach diesem Erfolg möchten wir das Festival natürlich auch im nächsten Jahr wieder durchführen können, dazu brauchen wir aber noch die Bewilligung der Stadt Thun. Dann können wir wieder versuchen, die Konzerte zu verlängern.»

Pädu Anlikers Erbe

«Ich glaube, Pädu Anliker hat Freude an diesem Festival. Wir haben das Am Schluss in diesem Sinn und Geist weitergetragen, wie er es so wunderbar aufgebaut hat», sagt Schär. «Er freut sich bestimmt, zu sehen, dass das Ganze so weitergeht.»

Marc Schär selber freut sich besonders an der Friedlichkeit, die während des ganzen Festivals herrschte. «Das ist eines der Highlights für mich. Zu sehen, dass ein Festival mitten in der Stadt ohne viel Security einfach funktioniert, ist sehr schön. Das hat bestimmt auch mit der Geschichte des Festivals zu tun», sagt er. «Es war auch schön, mitzuerleben, wie das Mokka-Team sich mit diesem Festival identifizieren kann. Als ich hier neu war, war das sehr spannend zu sehen.»

Am letzten Abend des Festivals Am Schluss begeisterte das Hank Shizzoe Quartett mit Folk und Blues aus Bern den gefüllten Mühleplatz. (Thuner Tagblatt)