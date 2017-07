Kreiselumbau kommt rasch voran

«Wir sind mit den Arbeiten am Guisankreisel terminlich gut im Plan», erzählt Gemeinderat Konrad Hädener (CVP). Somit kann der Verkehrsknotenpunkt ab dem 7. August wieder befahren und der Einbahnverkehr in Teilen der Innenstadt aufgehoben werden. Doch zuvor dürften die Nerven der Verkehrsteilnehmer nochmals auf die Probe gestellt werden.

Denn am 5. und 6. August muss der Guisanplatz wegen Belagsarbeiten für jeglichen Verkehr komplett gesperrt werden. «Das bedingt grössere Umwege», betont Hädener. Über die genauen Umfahrungsrouten wird die Stadt diese Woche noch im Detail informieren.

Umstellungen bei der STI

Die Vollsperrung ist auch für die Verkehrsbetriebe STI eine Herausforderung. Die Kursbusse der Linie 1 (Steffisburg), Linie 3 (Heimberg), Linien 31/32 (Goldiwil/Heiligenschwendi), Linie 33 (Teuffenthal), Linie 41 (Eriz) und Linien 42/43/44 (Heimenschwand) sowie diverse Moonlinerlinien in der Nacht würden in beiden Fahrtrichtungen durch die Freienhofgasse und die Burgstrasse geleitet, sagt Erich Seiler, Betriebschef der STI. Die Busse Richtung Westen werden über die Mittlere Strasse in die Allmendstrasse geführt. Man werde im Internet, über die STI-App sowie Infotafeln vor Ort die Fahrgäste über die vorübergehenden Änderungen informieren.

Ampel kam wieder weg

Seiler ist froh, dass ab dem 7. August wieder Normalbetrieb herrscht. «Zu den verkehrsreichen Zeiten hatten wir auf verschiedenen Linien bis zu 20 Minuten Verspätung», erzählt er. Dies vor allem auf den Seelinien, wo sich der Verkehr regelmässig vor dem Lauitorkreisel staute. Seiler räumt jedoch ein, dass die Verspätungen mit der Zeit zurückgingen. «Das neue Ver­kehrsregime hat sich nach ­anfänglichen Schwierigkeiten eingespielt», so Seiler. Dazu habe­sicher auch beigetragen, dass die Ampel am Lauitorkreisel nach einigen Tagen wieder entfernt worden sei.

Verkehrsregime in der Thuner Innenstadt bis zum 7. August

Konrad Hädener wehrt sich gegen den zuweilen gehörten Vorwurf, dass die Ampel kontraproduktiv gewesen sei. «Zu Beginn erfüllte sie ihren Zweck, das Kreiselinnere bei Stau auf der Burgstrasse freizuhalten», so Hädener. Danach habe es schlicht weniger Verkehr gehabt, wodurch die Ampel nicht mehr nötig gewesen sei. Zudem habe sich auch der Werkverkehr auf der Burgstrasse reduziert. Die Arbeiten bei der Baustelle des Spitals seien eingestellt worden, bei jener des Schlossberg-Parkings erfolgten nur noch Betonanlieferungen. Trotzdem hätten auch so zu Stosszeiten Wartezeiten nicht verhindert werden können.

Test für Einbahnregime

Mit der vorübergehenden Einführung des Einbahnregimes habe man im Hinblick auf das Definitivum ab April 2018 Erfahrungen sammeln können. «Da der Bypass aber noch nicht offen ist und die Staus auch wegen der Bauarbeiten entstanden, kann man nicht von einer Hauptprobe sprechen», betont Hädener. Der Bypass wird kommenden November eröffnet. Damit sind die Bauarbeiten auf den Thuner Strassen aber noch lange nicht abgeschlossen.

«Zu den verkehrsreichen Zeiten

hatten wir auf verschiedenen Linien bis zu 20 Minuten Verspätung.»Erich Seiler, STI-Betriebschef

Denn im April 2018 beginnt der Werkleitungsersatz am Berntorkreisel und die Verbreiterung des Lauitorstutzes. Diese Arbeiten dauern bis September 2018. «Erst dann können wir wieder von einer normalen Verkehrssituation sprechen», sagt Hädener. Im Sommer 2019 stehen aber noch die Umgestaltung des Berntorkreisels und der Abschluss der Arbeiten am Lauitorstutz an.

Erich Seiler glaubt, dass bei der definitiven Einführung des Einbahnregimes in der Innenstadt nicht mit derart grossen Staus wie diesen Monat zu rechnen ist. Denn dann sei ja der Bypass Thun-Nord in Betrieb und die diversen Kreisel in der Stadt saniert. «Aber auch diese Verkehrsführung wird sich zuerst einspielen müssen.» Auch Hädener zieht ein positives Fazit aus den bisherigen Erfahrungen: «Das Einbahnsystem selber als flankierende Massnahme zum Bypass ist nicht infrage gestellt.» (Thuner Tagblatt)