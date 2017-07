Lehrer und Theatermann aus Leidenschaft

Lieber Claude! In alten Zeiten gab es sie noch – die Originale, von denen Schülerinnen und Schüler selbst Jahrzehnte nach Verlassen ihrer Bildungsstätten an Klassenzusammenkünften sprechen – und du gehörst dazu. Unverkennbar waren dein Gang, dein üppiger Haarschopf und deine aufmerksamen Augen, denen kaum etwas entging. Deinem wachen Geist entsprangen immer wieder neue Ideen, die von deiner Auseinandersetzung mit der Materie zeugten.

Ich staunte nicht schlecht, als ich – damals einer der ersten weiblichen Neuzugänge am Gymnasium Thun – feststellte, dass die jährliche Schultheaterinszenierung von dir, einem Mathematik- und Physiklehrer, geleitet wurde. Und es war nur eine von insgesamt einem halben Dutzend. Bei der Stückwahl hattest du nicht etwa in die Kiste mit den einfacheren Stoffen und Texten gegriffen, nein, Jean Giraudoux’ «Die Irre von Chaillot» hatte es dir angetan. Wie intensiv die Auseinandersetzung der Theatercrew mit dem Stück war, beweist die Tatsache, dass eine der Hauptdarstellerinnen sich mit dem Gedanken trug, Schauspielerin zu werden, und sich nach der Matur zur Aufnahmeprüfung an einer Schauspielschule meldete.

Du, von Hause aus bilingue, warst es auch, der die zündende Idee hatte, in Thun, als erstem Berner Gymnasium, den Unterricht in zwei Fächern auf Französisch anzubieten. Diese Vision eines Mannes, der die Stärken unseres Landes einerseits in Sprachkompetenz und andererseits in kreativer Annäherung an den Schulstoff sah, hat sich in­zwischen auf mehrere Sprachen sowie Gymnasien der ganzen Schweiz ausgedehnt.

Deine Theaterbegeisterung begleitete dich viele Jahre lang auch in der Kunstgesellschaft Thun, der du zuerst als Präsident des Vereins, später als Leiter der Theaterkommission angehörtest. Umsichtig hast du mit deiner Gattin Annemarie immer im Hintergrund deine Crew geleitet und zahlreiche interessante und aussergewöhnliche Inszenierungen nach Thun geholt. Vorangegangen waren oft nächtelange und unvergessliche Gespräche mit den Anbietern an der Inthega.

Dafür hat dich die Stadt Thun 2004 auch mit dem Kulturstreuer geehrt. Als deine Nachfolgerin, die ich im darauf folgenden Jahr wurde, weil dich deine Sehkraft im Stich liess, durfte ich in manchen schönen Gesprächen viel von dir und deiner Erfahrung lernen. Und ich merkte, dass anstelle eines äusseren Auges sich immer mehr ein inneres entwickelte.

Danke, dass es dich gab, Claude! Wir vermissen dich.

(Berner Zeitung)