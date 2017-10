Operationen werden effizienter

«Es war viel mehr als nur eine Pinselrenovation», sagt der Anäs­thesist Dr. Johann Imhoof, der am Samstag die neuen Operationssäle des Spitals Thun anlässlich eines Tages der offenen Tür für Mitarbeitende und Medien vorstellte. Im Rahmen eines Gesamtumbaus wurden fünf der acht Operationssäle des Spitals Thun zwischen 2016 und 2017 während zweier Etappen saniert und modernisiert.

Dabei wurden die Operationssäle nicht nur technisch auf neusten Stand gebracht, sondern auch die Prozesse und Arbeitswege im Operationsbereich effizienter gemacht. Ausserdem wurde der Operationsbereich um 250 Quadratmeter in Form eines Anbaus erweitert. Die Kosten des Projekts belaufen sich auf 14,5 Millionen Franken, wobei rund 3 Millionen Franken in die erneuerte Medizintechnik investiert wurden. Alle acht Operationssäle werden ab dem 16. Oktober wieder in Betrieb sein.

Tageslicht für die Moral

Eine der auffälligsten Veränderungen in den erneuerten Räumen ist das Tageslicht. «Es ist sehr bedeutend, dass wir jetzt Tageslicht im Operationsbereich haben. Mit der Zeit schlägt fehlendes Tageslicht sonst auf das Gemüt. Ausserdem haben wir durch die grossen Fenster des Anbaus einen wunderbaren Blick auf das Schloss», sagt Johann Imhoof.

Seit der Sanierung und der technischen Modernisierung der Operationssäle können diese innert weniger Minuten den individuellen Bedürfnissen der Operateure angepasst werden. Mit nur wenigen Handgriffen können Informationen, Bilder und Einstellungen auch während der Operation von einer zentralen Stelle im sterilen Bereich aus gesteuert werden.

Auch die neue RGB-Beleuchtung, mit der der Farbton des Lichts eingestellt werden kann, vereinfacht die Arbeit der Operateure. «Eine mehrstündige Schlüssellochoperation, bei der durch kleine Einschnitte operiert wird, ist bei blauem Licht viel weniger ermüdend als, wie bisher notwendig, im abgedunkelten Operationssaal», sagt Dr. Georg Linke, Chefarzt der Chirurgie.

Grosse Zeitersparnis

Eine wichtige Neuerung ver­einfacht die Abläufe in der Vorbereitung. In den vergrösserten Rüstzonen können nämlich Operationsfachfrauen und -fachmänner die Instrumente und das restliche Operationsmaterial, die früher im Operationssaal vorbereitet werden mussten, noch während eine Operation durchgeführt wird, bereitlegen.

«Dadurch, dass die nächste Operation parallel vorbereitet werden kann, wird sehr viel Zeit eingespart», erklärt Imhoof. Auch die Narkosezeit der Patienten könne durch die schlankeren Prozesse verkürzt werden. (Thuner Tagblatt)