Skulpturale Kunst im Showraum

Sandra Marti, die Kuratorin der Art-House-Galerie, gewährt viermal im Jahr einem Künstler Gastrecht. Diesmal ist der in Uettligen bei Bern lebende Holzbildhauer Max Roth. Die Werke werden im Showraum Wohnen das Konzept präsentiert. «Damit will ich die Kunst in den Alltag integrieren», erklärte Marti bei der Ausstellungseröffnung am Samstag.

Auf den ersten Blick sieht man es den Skulpturen von Max Roth nicht an, dass sie aus Holz sind. Doch beim näheren Betrachten der Kunstwerke und nach Erläuterungen des 63-Jährigen geht einem ein Licht auf.

Roth ist ein passionierter Gestalter von Holzskulpturen, die aus einem Stück, monolithisch genannt, sind. Die filigranen Kunstwerke lassen nicht erahnen, dass der Künstler mit Motorsägen verschiedener Grösse ans Werk geht. Diese werden aus grossen Baumstämmen herausgearbeitet. Am Schluss bricht Roth die Kanten und schleift die «Spriesse» weg. «Wichtig ist, dass die Spuren der Kettensäge noch als Struktur erhalten bleibt», erklärt er.

Ein weiteres Feld sind Fotos von Gletschern des Bergsteigers, die er hinter Glas stellt. So steht die acht Skulpturen und sieben Fotos umfassende Ausstellung unter dem Motto «Skulptur und Fotografie im Dialog». In der Konzepthalle 6 an der Scheibenstrasse 6 gibt es zudem die Installation «Luftschiff» des gleichen Künstlers zu sehen.

AusstellungMax Roth bis 30. März im Showroom Wohnen das Konzept, Berntorgasse 16, Thun. Öffnungszeiten: Di–Fr 9–12, 13.30–18.30 Uhr, Sa 9–16 Uhr; am 25. Januar findet an derselben Adresse die «Kunstsuppe» statt (Anmeldung: 079 489 42 55). (Thuner Tagblatt)